Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти на опушке леса

23 мая в Киеве связали себя узами брака украинские музыканты Потап (он же Алексей Потапенко) и Настя Каменских. Слухи о том, что между ними не только рабочие отношения, ходили уже давно. Видео с торжества опубликовано в Instagram.

Настя пишет, что Потап поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

Свадьба была в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Артисты также вместе исполнили песню. «Не могу поверить, что мы сделали это», — пишет Настя.

«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!», — написала 23 мая Настя.

Творческий дуэт Потапа и Насти был образован в 2006 году. Они исполняют такие хиты, как «Не пара», «На районе», «Чумачечая весна» и «Не люби мне мозги». В 2017 году музыканты объявили, что начинают сольные карьеры.