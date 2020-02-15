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Появился ролик, в котором Лобода решила забросить ногу за голову и чуть не растянулась на сцене

Украинскую певицу Светлану Лободу заподозрили в выступлении в нетрезвом состоянии.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

В ролике видно, что сначала артистка шатается, стараясь танцевать на одной ноге.

Затем она резко тянет ногу к голове и чуть не падает. <Странное поведение артистки запечатлели во время Big Love Show 2020.>

Комментаторы предположили, что Лобода вышла на сцену пьяной. Другие же заподозрили 37-летнюю звезду в употреблении запрещенных веществ, пишет Lenta.Ru.

Многие комментаторы тут же припомнили скандальное выступление Димы Билана в Самаре. После «странных танцев» на сцене артист рассказал, что выпил немного коньяка с давними знакомыми. Однако в эту историю мало кто поверил.

Ранее Лобода разозлила своих подписчиков жалобами на тяжелую работу, а затем поинтересовалась у фанатов, действительно ли он считают, что у звезд легкая жизнь.

В комментариях многие отметили, что есть куда более тяжелые, но малооплачиваемые профессии, такие как строитель и шахтер.

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