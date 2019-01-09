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Представитель МИД РФ сфотографировалась в валенках с символикой БРИКС

Фото официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в валенках с символикой саммита БРИКС вызвала восторг пользователей Instagram.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

«Начался ударный год подготовки к проведению в России саммита БРИКС — Челябинск, 2020. Работаем», — подписала Захарова свое фото.

Пользователи оставили под снимком позитивные комментарии: «Классные валенки, я тоже такие хочу», «Валенки — огонь, можно мне такие же?», «Валенки — бомба! В детстве такие были! Подшить брезентом, да с горки на ногах, а в ушах ветер!», пишет ura.ru.

Свои комментарии оставила и критикующая сторона: «Главное не забыть противогазы (вопрос с вонью и смогом не решен и до саммита решен не будет), подготовить подвеску на авто (конечно у нас не Волгоград или Саратов, но…) и всем участникам и гостям города выдать розовые очки, без которых невозможно смотреть на безнадежно серый город, в котором озеленение остается только на бумаге. Так что ждем у нас в Челябинске, добро пожаловать».

Саммит БРИКС пройдет в Челябинске в конце июня — начале июля 2020 года. В городе строят гостиницы, здание аэропорта и дополнительные взлетно-посадочные полосы. Эксперты считают саммит последним шансом Челябинска «не превратиться в деревню».

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

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