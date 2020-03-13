Представлена песня, с которой российская группа выступит на «Евровидении»

Премьера состоялась в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант».
Первый канал показал клип на песню Little Big, с которой группа едет на Евровидение.— Алексей Иванов (@FreshBreeze99) March 12, 2020
Трек называется Uno, то есть “один”.
Конкурс пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая...Наверное.Если выживут! pic.twitter.com/H4AkR2oO8Z
Little Big выступит в расширенном составе: на сцену выйдут шесть человек, пишет bfm.ru.
«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Российский коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая.
Однако вполне возможно, что COVID-2019 внесет свои коррективы.