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Представлена песня, с которой российская группа выступит на «Евровидении»

Российская группа Little Big, которая будет выступать в этом году на «Евровидении», представила свою конкурсную композицию Uno.

Постер группы Little Big.
Постер группы Little Big.
vk.com/littlebigband.

Премьера состоялась в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант».

Little Big выступит в расширенном составе: на сцену выйдут шесть человек, пишет bfm.ru.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме. Российский коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая.

Однако вполне возможно, что COVID-2019 внесет свои коррективы.

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