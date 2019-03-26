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26 марта 3°C

Прыгали через ограду, теряли детей: 20 тыс. человек устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле торгового центра «Азия Молл» в ожидании бесплатных бургеров от главы лейбла Black Star Тимати, сообщает Sputnik Киргизия.

Тимати.
Тимати.
пресс-служба ТНТ.

По словам Тимати, на площадь пришли порядка 20 тыс. человек.

«Могли ли мы представить себе такое ещё три года назад, когда строили первую точку?», — пишет Тимати в Instagram.

«Капец!!! Экономику поднимите сперва, а то весь ВВП страны меньше чем Алматы», «В Бишкеке тоже будет бургер с кишечной палочкой как в Москве?», «Мы ждали его долго, он наконец приехал, и знаете — он просто помахал и сразу же ушел, это было ужасно», — пишут комментаторы к посту.

В очереди за бургерами заметили и местных депутатов.

На раздаче бургеров люди прыгали через ограду, была давка, терялись дети, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В правоохранительных органах сообщили, что в давке, которая возникла из-за желания получить бургеры, никто не пострадал. Милиционеры вернули родителям 20 потерявшихся детей.

Российский рэпер Тимати прибыл 25 марта в Бишкек на открытие своей точки фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые он приготовит лично.

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