Прыгали через ограду, теряли детей: 20 тыс. человек устроили давку за бургерами от Тимати

По словам Тимати, на площадь пришли порядка 20 тыс. человек.
«Могли ли мы представить себе такое ещё три года назад, когда строили первую точку?», — пишет Тимати в Instagram.
«Капец!!! Экономику поднимите сперва, а то весь ВВП страны меньше чем Алматы», «В Бишкеке тоже будет бургер с кишечной палочкой как в Москве?», «Мы ждали его долго, он наконец приехал, и знаете — он просто помахал и сразу же ушел, это было ужасно», — пишут комментаторы к посту.
В очереди за бургерами заметили и местных депутатов.
На раздаче бургеров люди прыгали через ограду, была давка, терялись дети, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
В правоохранительных органах сообщили, что в давке, которая возникла из-за желания получить бургеры, никто не пострадал. Милиционеры вернули родителям 20 потерявшихся детей.
Российский рэпер Тимати прибыл 25 марта в Бишкек на открытие своей точки фастфуда и пообещал угостить желающих бургерами, которые он приготовит лично.