Приключения Фунтика в Барнауле. Маленького кабана заметили на одной из городских улиц

Небольшого кабана заметили на ул. Попова в Барнауле, сообщает « Инцидент ». Он бежал куда глаза глядят (а, может, и по делам).

Барнаульцы заметили, что по ул. Попова бодро бежит кабанчик (черный поросенок). Неизвестно, как малыш оказался в городе и куда он держал путь.

Он напоминает детеныша дикого кабана, которого можно встретить в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Некоторые подписчики говорят, что поросенок довольно милый. а кто-то пошутил про «сбежавший шашлык».

Редакция altapress.ru считает, что он похож на Фунтика из советского мультфильма. «Хорошо бродить по свету», — поет персонаж.

Ранее белый павлин сбежал из вольера, чтобы себя показать и на людей посмотреть.