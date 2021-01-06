Примадонна Алла Пугачева не постеснялась и выложила фото растрепанной и без макияжа

Примадонна оказалась не многословна и написала под своей фотографией лишь «С Новым годом!».
Публикацию артистки оценили ее друзья: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Марина Юдашкина, Николай Басков, Екатерина Стриженова и дочка Кристина Орбакайте.
«Красотка наша любимая», «Как же вы прекрасно выглядите!», «Шикарная женщина», — комментируют фото другие подписчики Пугачевой.
Фото не накрашенной Пугачевой собрало почти 300 тыс. лайков.
Ранее архивное видео с Пугачевой показал ее бывший муж Филипп Киркоров, а нынешний супруг певицы Максим Галкин опубликовал романтичное фото с Примадонной в честь 19-летия отношений.