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Примадонна Алла Пугачева не постеснялась и выложила фото растрепанной и без макияжа

71-летняя Алла Пугачева поделилась в Instagram новогодним селфи. Певица позирует без макияжа и укладки, что в последнее время стало для нее вполне привычным делом.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
кино

Примадонна оказалась не многословна и написала под своей фотографией лишь «С Новым годом!».

Публикацию артистки оценили ее друзья: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Марина Юдашкина, Николай Басков, Екатерина Стриженова и дочка Кристина Орбакайте.

«Красотка наша любимая», «Как же вы прекрасно выглядите!», «Шикарная женщина», — комментируют фото другие подписчики Пугачевой.

Фото не накрашенной Пугачевой собрало почти 300 тыс. лайков.

Ранее архивное видео с Пугачевой показал ее бывший муж Филипп Киркоров, а нынешний супруг певицы Максим Галкин опубликовал романтичное фото с Примадонной в честь 19-летия отношений.

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