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Просто бизнес. Группа Pink Floyd продает свои песни

Легендарная группа Pink Floyd собирается продать коллекцию своих треков. И производить вещи на основе бренда музыкальной группы, — пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на издание Bloomberg.

Гитара, музыка.
Гитара, музыка.
СС0

Члены музыкального коллектива планируют заключить сделку на сумму около 500 млн долларов. Она станет крупнейшей в индустрии.

Представитель группы факт не комментирует. В числе потенциальных покупателей заявлены известные компании.

А именно — Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG

Справка

Pink Floyd начала свой путь в шоу-бизнесе в 1965 году. Их знаковые альбомы «Dark Side of the Moon» и «The Wall» кардинально изменили понимание музыки в будущем. Коллектив признанно считается одним из самых обожаемых в мире. Так, только в штатах поклонники купили примерно 75 млн копий этих альбомов за весь период существования группы.

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