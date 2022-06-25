Просто бизнес. Группа Pink Floyd продает свои песни

Члены музыкального коллектива планируют заключить сделку на сумму около 500 млн долларов. Она станет крупнейшей в индустрии.

Представитель группы факт не комментирует. В числе потенциальных покупателей заявлены известные компании.

А именно — Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG

Справка

Pink Floyd начала свой путь в шоу-бизнесе в 1965 году. Их знаковые альбомы «Dark Side of the Moon» и «The Wall» кардинально изменили понимание музыки в будущем. Коллектив признанно считается одним из самых обожаемых в мире. Так, только в штатах поклонники купили примерно 75 млн копий этих альбомов за весь период существования группы.