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«Просто бомба»: тёща Пескова на видео растянулась и показала безупречный шпагат

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и «по совместительству» жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка опубликовала видеоролик, в котором ее 64-летняя мать демонстрирует идеальную растяжку, сидя в продольном шпагате.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

«От осинки не родятся апельсинки! Моя шикарная мама. Период самоизоляции на пользу! Мама стала заниматься со мной в зале, говорит, что даже сама не верила, что снова так сможет, но, как видите, у нее все получилось! А вы так сможете?», — задала провокационный вопрос Навка.

«Вот это да! Маме — уважение! Круто! Я так не могу», «Вот это уровень», «Просто бомба! Великолепно!», «Это очень круто!», «Вот это растяжка у мамы. Я такой похвастаться не могу», — засыпали комплиментами Раису Анатольевну — тёщу Пескова, пишет mail.ru.

Другие не стали разделять всеобщего восторга: «От занятий спортом улучшается настроение, вот только спорт зал есть далеко не у всех!». И вспоминают, что мать Навки — бывшая спортсменка.

Между тем мама Татьяны Навки до 17 лет занималась гимнастикой. Раиса Анатольевна ведет здоровый образ жизни и занимается по утрам йогой вместе с дочерью.

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