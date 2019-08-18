«Просто огонище»: 50-летняя Татьяна Буланова ошарашила поклонников своим видом на Мальдивах

Подписчики певицы Татьяны Булановой восхитились ее стройной фигурой. Исполнительницы не стала стесняться и выложила несколько снимков со своего пляжного отдыха на Мальдивах.

Оказалось, что Буланова в прекрасной физической форме, стройна и подтянута. Пользователи тут же отметили, что прятать такую фигуру под пышными балахонами, которые носит певица, просто преступление.

Кадр вызвал эмоциональную реакцию фолловеров Татьяны: «Шикарно выглядите!», «Ого! Просто огнище!», «А я думала Танечка не решится, но вот оно — фото в купальнике! Она великолепна!», «Великолепный купальник. Отличная фигура», «Зачем такую фигуру прятать в мешковатых платьях», «Таня … как можно иметь такую роскошную фигуру», «Ух и огонь девушка!».

Татьяна Буланова отдыхает на Мальдивах www.facebook.com/nakablykah/photos/a.1770394339665534/2436286939742934/?type=3

К слову, певица призналась, что не отдыхала уже несколько лет.