Против аллергии, простуды и рака: ТОП-10 малоизвестных фактов о бороде

5 сентября празднуют Всемирный день бороды. Она с давних времен привлекает представителей сильного пола. Раньше их даже носили в качестве отличительного знака, но был такой период в истории, когда за наличие пышной растительности на лице нужно было платить пошлину. Altapress.ru подготовил десять малоизвестных и удивительных фактов о бородах.

Мировой рекорд

Хансу Лангсету из Норвегии принадлежала самая длинная борода в мире, в 1927 году она достигла 5,3 метров.

Индийский бородач Сваран Сингхом в 2008 году установил текущий рекорд Гиннеса. Длина его бороды была 2,3 метра.

Средство против аллергии

Борода не только хорошо выглядит на мужчинах, но еще и способна защитить их здоровье. Она является естественным фильтром для очищения загрязненного воздуха, которым мы дышим. Пыль и пыльца цветущих растений задерживаются на бороде и благодаря этому не попадают в легкие.

Кстати, длинная и густая борода способна защищать своего обладателя от простудных заболеваний. Она защищает и согревает носителя, а также выступает в роли теплого шарфа.

Борода. unsplash.com.

Символ высокого статуса

Результаты различных опросов показывают, что бородатые мужчины воспринимаются как более взрослые, уважаемые и наделанные высоким статусом.

Научного объяснения этому нет, но испокон веков борода вступала символом мужественности. Ученые полагают, что этот факт существовал в доисторические времена. Бороду могли отращивать для того, чтобы устрашать врагов.

Отличительный знак

Борода считалась отличительным знаком философов в Древнем Риме. Опуская ее, мыслители давали понять остальным, что они посвятили жизнь науке, а не подчинению социальным нормам.

Операция по пересадке

Многие мужчины на планете не могут отрастить красивую бороду естественным путем или же у них вовсе нет растительности на лице. Для тех, кто мечтает о красивой бороде, существует операция по пересадке. Кстати, эта процедура в наши дни очень популярна и востребована.

Борода. unsplash.com.

Во время операции врач забирает отдельные волосяные фолликулы с наиболее волосистых участков головы и пересаживает их на лицо.

Сохраняет кожу

Борода помогает мужчинам избавиться от пигментных пятен и вросших волосков. Доказано, что 95% нежелательных для кожи солнечных лучей до нее не доходят благодаря волосяному барьеру. Это значительно уменьшает риск раковых заболеваний и видимые признаки старения.

Также бонусом является избавление от постоянного бритья, которое подвергает кожу случайным порезам, раздражению и сыпи. Именно поэтому она остается гладкой и красивой гораздо дольше.

Состоит из 30 тыс. волосков

В среднем у мужчин на лице примерно 30 тыс. волосков. К примеру, на морде у кошек 24 усика, а у собаки — 40.

Большинство держат эту растительность под контролем и бреются каждый день. Ученые подсчитали, что за один сеанс мужчины делают от 100 до 600 взмахов бритвой. А на весь процесс тратится от 900 до 3000 часов за всю жизнь.

Борода. unsplash.com.

Маленький помощник

Обладатели бороды на 70% чаще выигрывают кастинги для съемок в различных кинокартинах.

Наука о бороде

Процесс отращивания бороды имеет специальное название — погонотрофия. Этот термин используют, когда говорят об отращивании усов, бакенбардов и других участков волос на лице.

Для того, чтобы выглядеть настоящим лингвистом, достаточно отрастить бороду и сказать, что теперь вы специалист по погонотрофии.

Мужчина. Борода. Усы СС0

Пошлина за бороду

Исторический факт, Петр I после первой своей поездки в Европу издал указ о введении налога на бороду и усы, чтобы отечественная знать походила на европейскую. Те, кто отказывался сбривать бороду, платили установленную пошлину.

Ношение бороды в те времена все же было позволено, но только священнослужителям.