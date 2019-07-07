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Провокационный клип Александра Реввы взорвал российский YouTube

Шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на песню «Алкоголичка».

Александр Ревва выступил в Яровом 13 и 14 июля 2018 года.
Александр Ревва выступил в Яровом 13 и 14 июля 2018 года.
www.instagram.com/avhimovicdara

За сутки ролик набрал около 4 млн просмотров, получил больше 200 тысяч одобрительных лайков и лидирует в тренде YouTube.

«Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — «Алкоголичка»!", — так Ревва представляет свою новую песню.

В клипе снимались Михаил Галустян, блогеры Олег Монгол, Верона (Вероника Великая) и другие. Две компании устраивают танцевальный баттл, чтобы решить, кто останется отдыхать на поляне, а кому придется уехать, пишет РИА Новости.

Какова реакция зрителей?

Надо сказать, что пользователи Секти неоднозначно восприняли творение Реввы. Некоторые сочли, что клип и песня аморальны, являются плохим примером для молодых людей. «Ну наконец-то теперь для алкашей есть хит… Скрытая реклама любви к пьянствам», — написано в комментариях.

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