Провокационный клип Александра Реввы взорвал российский YouTube

За сутки ролик набрал около 4 млн просмотров, получил больше 200 тысяч одобрительных лайков и лидирует в тренде YouTube.
«Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка», а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня — «Алкоголичка»!", — так Ревва представляет свою новую песню.
В клипе снимались Михаил Галустян, блогеры Олег Монгол, Верона (Вероника Великая) и другие. Две компании устраивают танцевальный баттл, чтобы решить, кто останется отдыхать на поляне, а кому придется уехать, пишет РИА Новости.
Какова реакция зрителей?
Надо сказать, что пользователи Секти неоднозначно восприняли творение Реввы. Некоторые сочли, что клип и песня аморальны, являются плохим примером для молодых людей. «Ну наконец-то теперь для алкашей есть хит… Скрытая реклама любви к пьянствам», — написано в комментариях.