Путин разрешил Галкину шутить над ним «как угодно»

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин — это уже не фамилия, а профессия.

«Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно», — ответил президент. Также глава государства добавил, что юмор Галкина востребован.

Путин отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что снова вернется к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.

Также глава государства рассказал, как он относится к тому, что некоторые называют его «царем». Путин напомнил, что он упорно работает каждый день, а не царствует, глядя на всё сверху.