Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Путин разрешил Галкину шутить над ним «как угодно»

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина в свой адрес, сообщают «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин — это уже не фамилия, а профессия.

«Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно», — ответил президент. Также глава государства добавил, что юмор Галкина востребован.

Путин отметил, что в 2008 году даже не подозревал, что снова вернется к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.

Также глава государства рассказал, как он относится к тому, что некоторые называют его «царем». Путин напомнил, что он упорно работает каждый день, а не царствует, глядя на всё сверху.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость