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Раскрыты детали триумфального возвращения «Дома-2»

В апреле телешоу «Дом-2» должно вернуться в эфир. «Тиктокеры», правда, уже собрали чемоданы и покидают телестройку. Общий дом после ремонта вскоре распахнет свои двери для новых участников.

"Дом-2"
"Дом-2"
кадр из трансляции.

Вести программы будут прежние ведущие. Среди участников также появятся некоторые знакомые лица, но костяк составят новички, сообщает KP.RU.

Кастинг почти закончен. Набирают молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом.

Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращенных волос и замашек эскортниц.

Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам.

Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но ее состав сократился, пишет NEWS.ru.

Сообщалось, что телестройка будет выходить в эфир на телеканале «Ю». Однако там хранят молчание: новость не подтверждают, но и не опровергают. Впрочем, информация о канале «Ю» может быть пиар-ходом. В свое время сообщалось и о канале СТС.

И насчет месяца выхода обновленного шоу со старыми лицами. Сейчас говорят о начале мая, когда телешоу исполнится 17 лет.

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