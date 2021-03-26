Раскрыты детали триумфального возвращения «Дома-2»

В апреле телешоу «Дом-2» должно вернуться в эфир. «Тиктокеры», правда, уже собрали чемоданы и покидают телестройку. Общий дом после ремонта вскоре распахнет свои двери для новых участников.

Вести программы будут прежние ведущие. Среди участников также появятся некоторые знакомые лица, но костяк составят новички, сообщает KP.RU.

Кастинг почти закончен. Набирают молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом.

Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращенных волос и замашек эскортниц.

Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам.

Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но ее состав сократился, пишет NEWS.ru.

Сообщалось, что телестройка будет выходить в эфир на телеканале «Ю». Однако там хранят молчание: новость не подтверждают, но и не опровергают. Впрочем, информация о канале «Ю» может быть пиар-ходом. В свое время сообщалось и о канале СТС.

И насчет месяца выхода обновленного шоу со старыми лицами. Сейчас говорят о начале мая, когда телешоу исполнится 17 лет.