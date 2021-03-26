Раскрыты детали триумфального возвращения «Дома-2»

Вести программы будут прежние ведущие. Среди участников также появятся некоторые знакомые лица, но костяк составят новички, сообщает KP.RU.
Кастинг почти закончен. Набирают молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, которая готова прийти не только за отношениями, но и сможет удивить зрителей трогательной судьбой или талантом.
Авторы шоу хотят показать новые лица — без пластики и уколов красоты, без наращенных волос и замашек эскортниц.
Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам.
Часть команды, работавшей над проектом, осталась прежней, но ее состав сократился, пишет NEWS.ru.
Сообщалось, что телестройка будет выходить в эфир на телеканале «Ю». Однако там хранят молчание: новость не подтверждают, но и не опровергают. Впрочем, информация о канале «Ю» может быть пиар-ходом. В свое время сообщалось и о канале СТС.
И насчет месяца выхода обновленного шоу со старыми лицами. Сейчас говорят о начале мая, когда телешоу исполнится 17 лет.