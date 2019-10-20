Располневшую певицу Анну Седокову высмеяли за слишком откровенный наряд

В подписи к фото певица рассказала о том, что очень хочет сбросить лишний вес.
«Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала 5 кило плюсом к весу, от которого хотела похудеть. Я тоже хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы, но ее нет. Таблетки такой нет. Жир сжигается походами в зал и четкой дисциплиной в питании, и в него не входит картошка фри», — написала в своей посте Седакова.
Чтобы предупредить комментарии по поводу своего наряда, Седокова добавила: «По наряду, я же на пляж иду, внизу купальник. Я в гостинице, спокойно». Но это ее подписчиков не остановило.
Многие раскритиковали звезду за чересчур откровенный наряд для Эмиратов, а также высмеяли ее «дырявое» платье.
«Хорошая авоська, удобно картошку носить», «Все равно нельзя ходить в ОАЭ в таком развратном виде на пляж, не на пляж», «Какое-то платье отстойное! Звезде не подходит», «Вы и на 10 больше неотразима. Только скатерть снимите», «И куда это вы такая нарядная собрались? И по поводу наряда, очень откровенно смотрится», «В этом платье очень удобно будет лук хранить», — упражнялись в остроумии они.