Располневшую певицу Анну Седокову высмеяли за слишком откровенный наряд

Популярная исполнительница Анна Седокова поделилась в инстаграме снимком с отдыха в Дубае, на котором запечатлена в белом вязаном платье в дырочку поверх купальника. Пользователи назвали экстравагантный наряд «авоськой».

В подписи к фото певица рассказала о том, что очень хочет сбросить лишний вес.

«Я вот сейчас хочу похудеть, потому что за последний месяц приняла столько таблеток и так плотно заедала стресс, что набрала 5 кило плюсом к весу, от которого хотела похудеть. Я тоже хочу волшебную таблетку для похудения, хочу принять ее и утром влезть в свои джинсы, но ее нет. Таблетки такой нет. Жир сжигается походами в зал и четкой дисциплиной в питании, и в него не входит картошка фри», — написала в своей посте Седакова.

Чтобы предупредить комментарии по поводу своего наряда, Седокова добавила: «По наряду, я же на пляж иду, внизу купальник. Я в гостинице, спокойно». Но это ее подписчиков не остановило.

Многие раскритиковали звезду за чересчур откровенный наряд для Эмиратов, а также высмеяли ее «дырявое» платье.