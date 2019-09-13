Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Разлучница Седокова ответила жене своего молодого и спортивного избранника

Слухи о романе исполнительницы Анны Седоковой с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой появились в СМИ несколько недель назад.

Анна Седокова.
Анна Седокова.
www.instagram.com/annasedokova

Недавно спортсмен заявил, что еще весной якобы расстался с женой Саной после 9 лет брака и теперь самое главное для него — забота о маленьком сыне.

Между тем выяснилось, что, по утверждению самой Саны, развода не было. Однако полгода назад муж начал изменять ей. Теперь мужчина якобы просит Сану освободить квартиру и блокирует ее карты, пишет WMJ.

«Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? После девяти прекрасных лет, проведенных вместе? Поразительно… Ты зашел слишком далеко, не уважая ни меня, ни своего сына», — написала Сана.

Позже женщина удалила записи и закрыла свой профиль в Instagram, а также с грустью ответила журналистам издания Kas Jauns, что пока что не станет давать комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Слухи прокомментировала сама Седокова, отметив в сториз, что из-за обилия публикаций в СМИ о певице сильно беспокоятся родители.

«Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! Он гордость страны, своей команды и моя гордость! Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит по своим местам. А пока припрячьте свои камни до следующей серии. Ведь в ней будет неожиданный поворот», — написала 36-летняя Седокова.

Своего молодого избранника мать троих детей Седокова в социальных сетях не показывает, пишет mail.ru.

Певица была замужем дважды, у нее трое детей от разных мужчин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость