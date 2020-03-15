«Разорвали просто»: барнаульский рэпер записал дуэт с Джиганом

Рэпер ЗОМБ, он же Семен Трегубов из Барнаула, выпустил трек с экс-участником Black Star Джиганом, а также сообщил о выходе нового альбома. Поклонники творчества уже успели все оценить.

Дуэт с Джиганом увидел свет еще 3 марта. Фанаты не разочаровались.

«Разорвали просто», «Этот трек покорил мое сердце», «От трека прямо вееет солнцем, морем, летом… Сеня, подача как всегда на высоте, в каждом треке!», — признаются поклонники.

Многие и вовсе посчитали экс-звезду Black Star «лишним».

Также массу хвалебных отзывов от поклонников получил новый альбом барнаульского рэпера — «Лабиринты».

15 марта ЗОМБ был гостем на ТНТ Music, где передал привет землякам-сибирякам и родному «Барнэо», а также анонсировал большой сольный концерт в Москве 27 марта.

Семен Трегубов живет в Барнауле, активно гастролирует по России. Первый альбом он выпустил в 2012 году. С 2014 по 2018 год записал еще пять авторских альбомов.

Музыкант женат, воспитывает двух дочерей.