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«Разведенка» Кристина Асмус шокировала поклонников в белом платье у ЗАГСа

Эффектная блондинка Кристина Асмус продолжает подогревать вокруг себя массу слухов. Недавно разведенная с Гарриком Харламовым актриса шокировала всех новой выходкой у здания ЗАГС.

Кристина Асмус
Кристина Асмус
www.instagram.com/asmuskristina/

На личной странице Асмус в Instagram появилось интригующее фото: на снимке актриса запечатлена в белом платье невесты возле ЗАГСа. Актриса улыбается в камеру и выглядит очень счастливой.

«Сама в шоке», — сделала подпись актриса.

В комментариях к фотографии поклонники актрисы, разумеется, начали обсуждать снимок.

Кто-то посчитал, что таким образом Кристина намекнула на новые отношения, другие подписчики уверены, что так актриса пошутила на тему развода, отметив, что в таком странном наряде Асмус вряд ли на самом деле появилась бы на собственной свадьбе.

Также были высказаны предположения о том, что актриса просто снимается в новом фильме или сериале. Сама же актриса продолжает интриговать всех и хранит молчание.

Гарик Харламов и Кристина Асмус.
Гарик Харламов и Кристина Асмус.
fishki.net

Напомним, что ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о расставании после 8 лет совместной жизни. Вместе они воспитывают дочь Анастасию, которая в этом году пошла в первый класс.

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