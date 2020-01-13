Ренату Литвинову сбила машина

Ренату Литвинову сбила иномарка на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом актриса написала в Instagram.

«Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — сообщила Литвинова.

Она уточнила, что была трезвая, возвращалась после пробежки.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — добавила актриса.

По данным СМИ, за рулем находилась 28-летняя девушка. Штрафов за нарушение правил дорожного движения за ней не числилось. По факту аварии проводится проверка.