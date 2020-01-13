Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Ренату Литвинову сбила машина

Ренату Литвинову сбила иномарка на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом актриса написала в Instagram.

Рената Литвинова.
Рената Литвинова.
https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/

«Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — сообщила Литвинова.

Она уточнила, что была трезвая, возвращалась после пробежки.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — добавила актриса.

По данным СМИ, за рулем находилась 28-летняя девушка. Штрафов за нарушение правил дорожного движения за ней не числилось. По факту аварии проводится проверка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость