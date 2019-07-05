Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Роскошная фигура 61-летней звезды Голливуда в бикини взорвала сеть

Американская актриса — 61-летняя Мелани Гриффит — проводит время на яхте у берегов Испании.

Бикини. Море. Лето.
Бикини. Море. Лето.
СС0

Актриса опубликовала в Instagram фото с отдыха, от которого ее поклонники пришли в восторг.

«Богиня», «Вот это фигура!», «Идеальное тело», «Вечно молодая», «Моя королева, мой бриллиант!», «Потрясающая леди», «Боже мой, ты уверена, что тебе 50+? Я думаю, что тебе около 30. Ты — образец для подражания для всех женщин!», — восхищаются комментаторы, пишет mail.ru.

Актриса много занимается спортом и правильно питается.

Успех к артистке пришел после фильма «Деловая женщина». В 1988 году она была номинирована на «Оскар» и получила «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса. На данный момент у нее за плечами 62 работы в кино, пишет wday.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость