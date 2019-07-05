Роскошная фигура 61-летней звезды Голливуда в бикини взорвала сеть

Актриса опубликовала в Instagram фото с отдыха, от которого ее поклонники пришли в восторг.

«Богиня», «Вот это фигура!», «Идеальное тело», «Вечно молодая», «Моя королева, мой бриллиант!», «Потрясающая леди», «Боже мой, ты уверена, что тебе 50+? Я думаю, что тебе около 30. Ты — образец для подражания для всех женщин!», — восхищаются комментаторы, пишет mail.ru.

Актриса много занимается спортом и правильно питается.

Успех к артистке пришел после фильма «Деловая женщина». В 1988 году она была номинирована на «Оскар» и получила «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса. На данный момент у нее за плечами 62 работы в кино, пишет wday.ru.