Россиянам объяснили, как купить вкусную клубнику с помощью бутылочки

Агроном Михаил Воробьев рассказал радио Sputnik два важных правила, о которых надо помнить при выборе вкусной и ароматной клубники.

Эксперт отметил, что в первую очередь необходим внимательный визуальный осмотр клубники. Следует брать только красные плоды.

«Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», — объяснил агроном.

Второе правило — безопасная дегустация клубники. Эксперт напомнил, что на рынках есть возможность попробовать товар.

На барнаульских базарчиках продают клубнику нового урожая. Дмитрий Лямзин. ИД «Алтапресс»

Однако проверять вкусовые качества клубники надо очень аккуратно, поскольку на ней могут быть болезнетворные бактерии.

«Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды», — пояснил Воробьев.

Ранее эксперты разработали диету для желающих сжечь жир на животе — клубника вошла в список важных продуктов.