18 апреля
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Россияне массово беспокоятся за «гибнущую на глазах» Анастасию Волочкову и просят близких помочь балерине «выкарабкаться»

В запрещенной соцсети распространилось видео с участием Анастасии Волочковой. Фанаты забили тревогу.

Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова.
Скриншоты из соцсетей

На кадрах балерина в компании Аниты Цой стоит на красной дорожке. Певица подарила Анастасии букет тюльпанов, та засмущалась, прикрыла лицо рукой.

Но фанатов обеспокоил пугающий макияж на лице Волочковой. Жирные черные полосы вместо аккуратной подводки на нижнем веке, неаккуратно накрашенные ресницы, бледные губы. А волосы выглядят так, будто балерина лысеет.

В комментариях фанаты и простые люди массово просят помочь Анастасии Волочковой «выбраться из алкогольной зависимости».

«Ну помогите ей кто-нибудь. Окружение, подруги, близкие люди, помогите ей справиться с этим недугом. Настя очень добрая, хорошая», — написала поклонница под видео.

«Почему так грустно смотреть на Волочкову. Настя, ты хорошая девушка, выкарабкивайся», — еще один комментарий.

«Господи, как мне жалко этого гибнущего на глазах у всех Человечика. Ну мы так далеко, но неужели нет рядом порядочного, верного друга, который бы помог вытащить из этой Пропасти», — написала женщина.

Видео собрало почти 500 комментариев. Многие просят друзей балерины обратить на нее внимание и помочь.

Скандальное видео с Джигурдой

В начале января 2024 года в сети появилось видео с домашней вечеринки Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. Актер всячески приставал к балерине, стянул с нее штаны и поцеловал ниже живота.

Волочкова заявила, что видео «слили», а Джигурду назвала «совершенно конченным человеком». Из-за видео балерина сильно плакала.

Ранее altapress.ru показывал, как выглядела Анастасия Волочкова в молодости.

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