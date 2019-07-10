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Российский миллиардер из Forbes женился на украинской любительнице стрип-пластики

Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко.

Обручальные кольца
Обручальные кольца
altapress.ru

Как сообщает информационный портал Super.ru, новая жена 52-летнего олигарха поведет кулинарные шоу на принадлежащем ему телеканале World Fashion.

До переезда в Москву «Мисс Блонд Украина — 2013» жила вполне обычной жизнью: окончила киевский Национальный авиационный университет по специальности «Социология», занималась стрип-пластикой и проводила время с друзьями в караоке.

Ольга уже носит фамилию Кесаева и привыкает к роли жены олигарха. На первом уровне башни «Меркурий Сити Тауэр» в «Москва-Сити», принадлежащей Кесаеву, расположился ресторан новой супруги олигарха.

На 4 этаже этого же здания развивает свой фонд Stella Art Foundation Стелла Кесаева, первая и бывшая жена олигарха.

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