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Российскую звезду 90-х в леопардовом манто сравнили с Шерон Стоун

Звезда 90-х — 55-летняя певица Наталья Ветлицкая — возвращается на сцену. У артистки уже запланированы выступления на 2020 год, а также съемки на ТВ, для глянца и участие в ток-шоу.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

Стилист певицы Вадим Галаганов показал кадр из новой фотосессии — Ветлицкая в леопардовом манто и с новой прической выглядит стильно.

Поклонники узнали кумира не сразу, пишет 7 дней. С первого взгляда можно подумать, что на фото позирует Шэрон Стоун. Поклонники шутят, что Наталья — стала русской копией голливудской звезды.

А скептики считают, что певица «на былом успехе» не вытянет.

Около 10 лет о певице, имевшей огромную популярность в 90-х, ничего не было слышно. Ветлицкая разорвала связь с российским шоу-бизнесом и переехала жить в Испанию со своей дочкой Ульяной. Она занималась воспитанием ребенка, а когда девочка была в школе, изучала декор и искусство реставрации, пишет mail.ru. А также делала острые посты в Facebook.

В сентябре артистка в компании Светланы Бондарчук отметила 55-летие в Москве, после чего поползли слухи о возвращении на сцену Ветлицкой. Потом эта информация нашла подтверждение. Певицу часто видят около музыкальной студии в центре Москвы, где она записывает новые песни.

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