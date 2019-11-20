Российскую звезду 90-х в леопардовом манто сравнили с Шерон Стоун

Стилист певицы Вадим Галаганов показал кадр из новой фотосессии — Ветлицкая в леопардовом манто и с новой прической выглядит стильно.
Поклонники узнали кумира не сразу, пишет 7 дней. С первого взгляда можно подумать, что на фото позирует Шэрон Стоун. Поклонники шутят, что Наталья — стала русской копией голливудской звезды.
А скептики считают, что певица «на былом успехе» не вытянет.
Около 10 лет о певице, имевшей огромную популярность в 90-х, ничего не было слышно. Ветлицкая разорвала связь с российским шоу-бизнесом и переехала жить в Испанию со своей дочкой Ульяной. Она занималась воспитанием ребенка, а когда девочка была в школе, изучала декор и искусство реставрации, пишет mail.ru. А также делала острые посты в Facebook.
В сентябре артистка в компании Светланы Бондарчук отметила 55-летие в Москве, после чего поползли слухи о возвращении на сцену Ветлицкой. Потом эта информация нашла подтверждение. Певицу часто видят около музыкальной студии в центре Москвы, где она записывает новые песни.