София Ротару ошеломила поклонников фото в полупрозрачном платье-вышиванке

Снимки в стильном наряде, на которых 71-летняя Ротару к тому же позирует босиком, произвели настоящий фурор среди ее поклонников.

«Невероятно красивая», «Как, ну как возможно так не меняться?», «Какая прекрасная женщина», «Женщина-весна», «Какая вы красивая и молодая! Супер!», «Просто эталон женской красоты! Восхитительная!», «Всего хорошего в дальнейшем вам, здоровья крепкого и настроения, удачи, счастья и любви мы посылаем вам!», «Выглядите потрясающе» — восторгаются поклонники, пишет mail.ru.

Ранее София Ротару напугала поклонников фотографиями с семейного торжества. Эти снимки заставили поклонников певицы переживать за ее здоровье: в сети стали обсуждать, что Ротару выглядит усталой и болезненной.