Розенбаум разнес "губастых" любителей пластических операций

Александр Розенбаум высказал свое отношение к популярной у звезд российского шоу-бизнеса пластике.

Певец напомнил, что он по профессии врач. И у него на этот счет своя, профессиональная точка зрения.

Так, он рассказал, что время обучения на пятом курсе, у студентов-медиков был предмет челюстно-лицевая хирургия. По словам Розенбаума, преподаватель говорил: «Дорогие мои студенты, пластику нужно делать людям, у которых либо посттравматические какие-то дела, либо что-то действительно мешает человеку", указывает "КП".

Поэтому певец не сторонник грубой и необязательной пластической хирургии. Если человеку действительно что-то нужно по жизни, тогда, наверное, надо это сделать. Но не в угоду моде.

И разразился: "Посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас! Зачем это? Потому что модно! И калечат себя люди».

Однако никого из "губастых" звезд российского шоубиза тактично не назвал.

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