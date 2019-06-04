Рудковская, Собчак, Малахов и другие побывали на презентации клипа «девочки-танка»

Поздравить 33-летнюю артистку с премьерой пришли многие российские звезды.

«Вот сегодня состоялась закрытая презентация моей песни и клипа „Водица“ для моих друзей и коллег прямо накануне премьеры. Столько собралось гостей, каждого я приглашала от души! Мне хотелось сделать именно очень добрый праздничный вечер, пообщаться со всеми, ведь так редко собираемся, тем более таким составом!», — написала Ольга Бузова.