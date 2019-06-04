Рудковская, Собчак, Малахов и другие побывали на презентации клипа «девочки-танка»

Поздравить 33-летнюю артистку с премьерой пришли многие российские звезды.
«Вот сегодня состоялась закрытая презентация моей песни и клипа „Водица“ для моих друзей и коллег прямо накануне премьеры. Столько собралось гостей, каждого я приглашала от души! Мне хотелось сделать именно очень добрый праздничный вечер, пообщаться со всеми, ведь так редко собираемся, тем более таким составом!», — написала Ольга Бузова.
В зале были замечены Ксения Собчак, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Оксана Федорова, Григорий Лепс, певица Слава и другие, пишет mail.ru.
«Неоспоримая победа Оли Бузовой над российским шоу-бизнесом, молодец. Девочка-танк, девочка- БТР, девочка-фарт, девочка-трудяга», — написала Яна Рудковская.
Гости вручили Ольге подарки и цветы, а также послушали ее выступление со сцены.
Ольга Бузова приедет на алтайский курорт Яровое с концертом. Свой визит звезда запланировала на 13 июля.