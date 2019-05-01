«Русская Кардашьян» покорила пользователей снимком в миниатюрном платье

Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашьян», опубликовала на своей странице Instagram новый снимок. На фото девушка позирует в автомобиле с открытым люком. На ней — максимально открытое мини-платье, сообщает «Пятый канал».

Поклонники модели пришли в восторг от новой фотографии девушки. В комментариях они снова восхитились ее формами.

Напомним, Анастасия Квитко резко обрела популярность после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Сегодня «русская Кардашьян» участвует в съемках клипов и фотосессиях, работает в рекламе. Недавно она появилась в клипе знаменитого американского рэпера Pitbull. Сейчас девушка продолжает карьеру фотомодели в Лос-Анджелесе.

Анастасия Квитко утверждает, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Однако Cosmopolitan усомнился в честности ее слов. Журналисты сравнили фото Анастасии сегодня и несколько лет назад. По подсчетам издания, Анастасия «потратила на свою красоту» от 450 до 700 тыс. рублей.