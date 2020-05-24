Илон Маск признался в симпатии к русскому языку накануне Дня славянской письменности

Миллиардер в очередной раз по-русски ответил на сообщение пользователя с вопросом-мемом «Как тебе такое, Илон Маск?». Он сказал: «Мне очень нравится звучание русского языка».

Мне очень нравится звучание русского языка — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

На комментарий о том, что ему еще предстоит услышать сленг на русском, бизнесмен написал: «Когда рак на горе свистнет».

Илон Маск и русский язык

Бизнесмен не впервые общается на русском языке в сети. В начале мая он по-русски обратился к экс-министру труда США Роберту Райху, назвав его «скучным идиотом» после того, как Райх отреагировал на статью в The Washington об угрозах Маска перенести производство из Калифорнии в Техас и Неваду, пишет Forbes.

Ранее он ответил на пост с видео, где 18-летний парень едет на автомобиле ВАЗ-2106 задом наперед. «Хаха офигенно», — ответил в Twitter инженер.

В начале марта Маск поблагодарил за поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2. «Спасибо за добрые слова!» — написал он.

Один из пользователей также интересовался у Маска, собирается ли он «привезти на Землю инопланетян». «Где инопланетяне?» — переспросил совладелец SpaceX, а после ответа «инопланетяне живут на Марсе под землей» сказал: «Вот где собака зарыта».

Отметим, что 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Впервые на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием.