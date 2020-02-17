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С гигантской уткой и Шэрон Стоун. Эксперты назвали худшие сцены секса в кино

Британское издание The Independent составило список худших постельных сцен в мировом кинематографе. Авторы отмечают, что некоторые эпизоды способны даже заставить зрителя покинуть комнату, пишет «Газета.ру».

Секс.
Секс.
unsplash.com

На первом месте расположилась мелодрама «Джильи». Там убийца-лесбиянка в исполнении Дженнифер Лопес внезапно изменила своим предпочтениям и вступила в интимную близость с героем Бена Аффлека. Фильм «Говард-утка» занял вторую строчку рейтинга — из-за сцены полового акта с гигантской уткой.

Тройку «лидеров» замыкает картина «Убей меня нежно», в которой главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

Всего в список вошли семнадцать фильмов, например, «Аватар», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и другие.

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