С гигантской уткой и Шэрон Стоун. Эксперты назвали худшие сцены секса в кино

На первом месте расположилась мелодрама «Джильи». Там убийца-лесбиянка в исполнении Дженнифер Лопес внезапно изменила своим предпочтениям и вступила в интимную близость с героем Бена Аффлека. Фильм «Говард-утка» занял вторую строчку рейтинга — из-за сцены полового акта с гигантской уткой.
Тройку «лидеров» замыкает картина «Убей меня нежно», в которой главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.
Всего в список вошли семнадцать фильмов, например, «Аватар», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и другие.