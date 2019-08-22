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22 августа
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«Какой конфуз». С Меган Фокс на пресс-конференции слетел корсет

Меган Фокс появилась в стильном образе на пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Битва при Чансари». Однако когда актриса и модель выступала перед журналистами на сцене, с неё едва не слетел корсет, сообщает wday.ru.

Меган Фокс.
Меган Фокс.
wikimedia.org

Как отмечает издание, Фокс была одета так, будто собралась на красную дорожку: прическа, макияж и образ были эффектными. Актриса выбрала укороченные брюки, лодочки на высоком каблуке и черный топ-бюстье с глубоким декольте.

Именно топ и «подвел» Меган. Когда актриса слегка подалась вперед, корсет съехал вниз. Она прикрыла бюст руками, смущенно улыбаясь, и в этот момент её запечатлели фотографы. «Какой конфуз», — писали пользователи сети, однако многие отметили, что и без корсета для многодетной мамы Меган Фокс выглядит очень даже неплохо.

Ранее похожая ситуация произошла у южнокорейской фигуристки Юры Минво. Во время парного катания у Юры слетел топ. Девушке пришлось постоянно придерживать одежду руками, но несмотря на это спортсменка решила не прерывать выступление.

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