Сам из Барнаула, фанаты из столицы. WHITE GALLOWS - как молодой парень попал на первые строчки в чартах

WHITE GALLOWS резко начал прорываться в чарты в 2023 году. Его треки начали входить в десятку лучших среди популярных исполнителей по версии музыкальных площадок VK и Яндекс.

Сам из Барнаула, фанаты из столицы. WHITE GALLOWS - как молодой парень попал на первый строчки в чартах

Биография барнаульского фрешмена

Настоящее имя парня - Владислав Звягинцев. Сейчас ему 21 год.

Как к WHITE GALLOWS пришла популярность

Первые треки Влад начал выпускать в 2018 году, но по личным причинам не смог продолжить эту деятельность.

Наступил 2021 год и парень вновь взялся за любимое дело. После пар в университете он бежал на студию - творить.

Упорная работа дала свои плоды, и спустя 1,5 года у WHITE GALLOWS тысячи фанатов из разных городов.

Во время выпуска альбома «Oblivion» Влад буквально проснулся популярным.

А не так давно вышла новая песня "Сердце", которая сразу же захватила все площадки и заняла там лидирующие позиции.

Сам из Барнаула, фанаты из столицы. WHITE GALLOWS - как молодой парень попал на первый строчки в чартах Личная группа Вконтакте

С кем фитовал Влад Звягинцев

Обычно Влад создает треки один, но все же у него есть несколько совместных композиций. Например, с КРИСПИ, Kid Sole, Плага и другими.

Сейчас исполнитель продолжает развивать свое творчество. Остается только поддержать парня.

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