Сам из Барнаула, фанаты из столицы. WHITE GALLOWS - как молодой парень попал на первые строчки в чартах

Биография барнаульского фрешмена
Настоящее имя парня - Владислав Звягинцев. Сейчас ему 21 год.
Как к WHITE GALLOWS пришла популярность
Первые треки Влад начал выпускать в 2018 году, но по личным причинам не смог продолжить эту деятельность.
Наступил 2021 год и парень вновь взялся за любимое дело. После пар в университете он бежал на студию - творить.
Упорная работа дала свои плоды, и спустя 1,5 года у WHITE GALLOWS тысячи фанатов из разных городов.
Во время выпуска альбома «Oblivion» Влад буквально проснулся популярным.
А не так давно вышла новая песня "Сердце", которая сразу же захватила все площадки и заняла там лидирующие позиции.
С кем фитовал Влад Звягинцев
Обычно Влад создает треки один, но все же у него есть несколько совместных композиций. Например, с КРИСПИ, Kid Sole, Плага и другими.
Сейчас исполнитель продолжает развивать свое творчество. Остается только поддержать парня.
Ранее altapress.ru рассказывал кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG и почему его называют новым фрешменом.