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Самарцы требуют извинений за «неадекватное» выступление Димы Билана на Дне города

Извинений за неадекватное выступление Димы Билана на Дне города требуют жители Самары. Многие, кто пришел не концерт, остались недовольны поведением певца, сообщает «Российская газета».

Дима Билан.
Дима Билан.
instagram.com/bilanofficial

В сети в данный момент собирают подписи под электронной петицией, в которой отмечается: «Многие пришли именно на его выступление. Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

Также в петиции говорится, что в итоге вечер был испорчен, а город — опозорен.

Между тем, концертный директор Димы Билана уже прокомментировал сообщение о скандале в Самаре. Он отметил, что у артиста отличные вокальные данные, а никаких проблем на концерте не было, сообщает RT.

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