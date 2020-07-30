Самая красивая женщина в мире оголилась для рекламы модного дома

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Модель ранее признали самой красивой женщиной в мире.

Она позировала полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда.

На фото модель позирует также топлес в бежевых трусах в клетку с цепью и прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки модного дома.

Автором съемки выступил дуэт фотографов Luigi and Iango, снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue, пишет Lenta.ru. Визажистом стал Георги Сандев (Georgi Sandev).

Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 500 тыс. лайков (на момент публикации).