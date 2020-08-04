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Самый молодой продюсер России рассказал, как хотел учиться в Барнауле

Уроженец Новосибирска Slava Marlow, которого зовут самым молодым продюсером России, в интервью для Forbes Digest рассказал, как хотел раз в полгода приезжать в Барнаул.

Музыка, наушники.
Музыка, наушники.
CC0

Новосибирский блогер, саунд-продюсер рэпера Моргенштерна не хотел переезжать из родного города.

«Я хотел остаться в Новосибирске, поступить в Барнауле на заочку на звукоинженера и раз в полгода туда приезжать, сдавать экзамены. И сидеть на попе в Новосибирске. Я не хотел покидать свой родной дом абсолютно», — поделился он.

Но все же вместе с другом решил уехать и поступить в Санкт-Петербург.

Первый миллион рублей новосибирец заработал в первый месяц, когда приехал в Москву, сделав курс по битмейкингу, который активно продвигал в интернете.

В июне 2020 года хип-хоп исполнители Моргенштерн и Элджей представили совместную песню Cadillac, продюсером которой выступил Slava Marlow. Песня возглавила российские топ-чарты на платформах Spotify, Apple Music и в iTunes.

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