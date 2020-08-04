Самый молодой продюсер России рассказал, как хотел учиться в Барнауле

Новосибирский блогер, саунд-продюсер рэпера Моргенштерна не хотел переезжать из родного города.

«Я хотел остаться в Новосибирске, поступить в Барнауле на заочку на звукоинженера и раз в полгода туда приезжать, сдавать экзамены. И сидеть на попе в Новосибирске. Я не хотел покидать свой родной дом абсолютно», — поделился он.