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Самому веселому актеру — 60. Ностальгические мемы с Джимом Керри

Джим Керри празднует день рождения 17 января. Altapress.ru сделал подборку забавных «киношных» мемов со знаменитым комиком.

Забавные мемы с Джимом Керри.
Забавные мемы с Джимом Керри.
СС0

Джим Керри родился в Канаде в 1962 году. В интервью он рассказывал, что с детства его главным увлечением было кривляние.

Когда будущему актеру исполнилось 15 лет, отец организовал ему выступление в комедийном клубе «Як-Як» (Торонто). Оно оказалось провальным: зрители освистали мальчика, и тот не выходил на сцену еще 2 года.

Зато уже в 1983 году Керри дебютировал в фильме «Резиновое лицо».

Также он прославился по картинам «Маска», «Тупой и еще тупее», «Брюс Всемогущий», «Лжец, лжец», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Гринч — похититель Рождества» и многим другим.

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