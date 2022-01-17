Джим Керри родился в Канаде в 1962 году. В интервью он рассказывал, что с детства его главным увлечением было кривляние.

Когда будущему актеру исполнилось 15 лет, отец организовал ему выступление в комедийном клубе «Як-Як» (Торонто). Оно оказалось провальным: зрители освистали мальчика, и тот не выходил на сцену еще 2 года.

Зато уже в 1983 году Керри дебютировал в фильме «Резиновое лицо».

Также он прославился по картинам «Маска», «Тупой и еще тупее», «Брюс Всемогущий», «Лжец, лжец», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Гринч — похититель Рождества» и многим другим.