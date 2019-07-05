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«Секс-бомба» Гагарина смутила комментаторов микроплатьем для коктейлей из парчи

Российская певица Полина Гагарина опубликовала фото в смелом наряде — в коктейльном мини-платье из парчи.

Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Полина Гагарина дала концерт в Барнауле.
Анна Зайкова

Переливающийся оттенка «хамелеон» наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы.

Но вызвал в сети неоднозначную реакцию.

«А чего такое «длинное»?, «"Это разве платье… кусок материи», «Это не платье… платье тряпка…», — язвят комментаторы.

Другие, наоборот в восхищении: «"На такой фигуре любое платье станет шикарным! Так что это вы, Полиночка, платье украсили», «Вам очень идет это платье», «Платье-хамелеон, а девица в нем просто шик!!», «Секс-бомба», пишет mail.ru.

Не так давно 32-летняя певица опубликовала фото в ультракоротком платье в так называемом бельевом стиле. Поклонники назвали Полину королевой красоты.

А ранее Гагарина взорвала сеть идеальным шпагатом в воздухе. Многие тогда спорили — фотошоп это или нет.

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