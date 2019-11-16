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«Сексибомбочка» Анна Семенович в рубашке взбудоражила поклонников

Российская певица и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович восхитила поклонников кадром из новой фотосессии.

Анна Семенович.
Анна Семенович.
Instagram Анны Семенович.

На снимке 39-летняя артистка сидит на кровати в одной рубашке.

«Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!», «Сексуальная», «Очень чувственная, нежная», «Лапочка, милая такая», «Нежная девочка», «Богиня», «Шикарна», «Красотка», «Огонь», — восхитились комментаторы.

Правда, нашлись и те, кому не понравилось фото: «Аж матрас прогнулся. Худеть надо». Сама Семенович назвала снимок «сексибомбочка».

Ранее Семенович снялась в фотосете в пеньюаре, пишет mail.ru.

Артистку также критиковали за пошлый клип.

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