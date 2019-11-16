«Сексибомбочка» Анна Семенович в рубашке взбудоражила поклонников

На снимке 39-летняя артистка сидит на кровати в одной рубашке.
«Шикарный снимок. Все роскошно и чудесно, от модели до обстановки!», «Сексуальная», «Очень чувственная, нежная», «Лапочка, милая такая», «Нежная девочка», «Богиня», «Шикарна», «Красотка», «Огонь», — восхитились комментаторы.
Правда, нашлись и те, кому не понравилось фото: «Аж матрас прогнулся. Худеть надо». Сама Семенович назвала снимок «сексибомбочка».
Ранее Семенович снялась в фотосете в пеньюаре, пишет mail.ru.
Артистку также критиковали за пошлый клип.