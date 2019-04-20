Сергей Безруков устроил стрельбу в Новосибирске

Известный актер Сергей Безруков после спектакля в Новосибирске отправился в тир. Об этом он написал в Instagram.

Сергей Безруков приехал в Новосибирск со спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды», где он сыграл главную роль. После выступления актер решил пострелять в тире.

Инструкторы Сергея Безрукова отметили, что он на «отлично» выполнил все задания по практической стрельбе, пишет Сиб.фм. Подписчики предположили, что этот навык актер заработал за время съемок в сериале «Бригада».

Также в день премьеры «Высоцкий. Рождение легенды» Безруков посетил детей в реабилитационном центре, где рассказал им о своей профессии.