Сергей Лазарев раскрыл подробности о рождении своей дочери

Популярный певец Сергей Лазарев в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал о своей дочери Анне.

Сейчас девочке год. Ее вес при рождении составил 3 килограмма 700 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Сам артист не присутствовал при родах, но приехал вместе с сыном Никитой забирать дочь из роддома.

Также Сергей Лазарев рассказал, что сейчас его дочь учится ходить. Певец прилагает все силы, чтобы уделить Анне как можно больше времени и внимания.

Отметим, что первый ребенок Лазарева — Никита — родился в 2014 году. От публики артист скрывал мальчика два года.

Певец также рассказал, что у его детей одни и те же биологические родители. Но при этом Никиту и Анну вынашивали разные суррогатные матери.