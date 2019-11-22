Сергей Шнуров извинился перед верующими за скандальный клип

Музыкант Сергей Шнуров стал гостем в программе «Русская мечта» на телеканале Царьград. Он извинился перед верующими, чьи чувства мог задеть своим новым клипом «I_$uss».

Многие посчитали клип богохульным, поэтому ведущий программы Константин Малофеев поинтересовался, что бы Сергей сказал тем людям, которые считают, что их чувства оскорбили.

Шнуров сильно удивился такому вопросы, и заявил, что вложил в видеоролик частичку души и делится ей со зрителями.

«Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — отметил Шнуров.

Ведущий надеется, что эту искренность и понимание «большой веры» Шнуров будет показывать в своём дальнейшем творчестве.