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Сергей Шнуров извинился перед верующими за скандальный клип

Музыкант Сергей Шнуров стал гостем в программе «Русская мечта» на телеканале Царьград. Он извинился перед верующими, чьи чувства мог задеть своим новым клипом «I_$uss».

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram

Многие посчитали клип богохульным, поэтому ведущий программы Константин Малофеев поинтересовался, что бы Сергей сказал тем людям, которые считают, что их чувства оскорбили.

Шнуров сильно удивился такому вопросы, и заявил, что вложил в видеоролик частичку души и делится ей со зрителями.

«Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились, ну что ж, извините», — отметил Шнуров.

Ведущий надеется, что эту искренность и понимание «большой веры» Шнуров будет показывать в своём дальнейшем творчестве.

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