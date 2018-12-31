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Сестра Ким Кардашьян сфотографировалась на морозе в одном купальнике и ушанке

Ким Кардашьян с семьей, а также ее сестра Кендал Дженнер приехали на горнолыжный курорт Аспен в Колорадо, где юная Дженнер решила сфотографироваться на снегу легко одетой — всего лишь в одном розовом купальнике. Но на голове у девушки была серьезная шапка-ушанка. Подпись к фото гласит: «Чертовски холодно» (ну или чуть грубее).

https://www.instagram.com/p/Br_lNHfjgnw/

Точно в таком же купальнике недавно показалась и сама Ким:

https://www.instagram.com/p/BrmECt2njJE/

[seealso=232750,234630,233450]

Кайли Дженнер.
Кайли Дженнер.
www.instagram.com/kyliejenner/
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