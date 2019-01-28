«Щука, молодец»: сын бывшего алтайского вице-губернатора устроил драку на льду

27 января в Новокузнецке состоялась встреча «Металлурга» и «Лады» из Тольятти. Несмотря на то, что новокузнечане победили со счетом 6:2, без драки не обошлось. В кулачном бою вновь поучаствовал Кирилл Щукин — воспитанник ХК «Алтай» и сын бывшего алтайского вице-губернатора Андрея Щукина.