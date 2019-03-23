20 шикарных снимков, снятых в нужный момент.

Сделать красивый снимок порой непросто даже профессиональному фотографу. Но иногда бывают случаи, когда впечатляющие фото могут получиться случайно. Главное — оказаться в нужное время в нужном месте и успеть нажать кнопку спуска затвора своей камеры. В этой подборке собраны лучшие примеры таких удачных кадров.