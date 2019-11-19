«Шикарный мужчина»: Павел Воля пошутил про пресс-секретаря Виктора Томенко и инста-моделей

Стендап-комик Павел Воля в Comedy Club после новости о назначении ростовской модели на должность пресс-секретаря губернатора решил показать, как выглядят другие представители первых лиц регионов России. Первым Воля упомянул пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева. Телеканал ТНТ опубликовал запись эфира.

Во время выступления юмориста на экран выводили фотографии пресс-секретарей. «Шикарный мужчина», — прокомментировал Воля снимок Негреева. Далее он упомянул представителя главы Хакасии и Марию Лиман. которая заняла пост прессека в ростовском правительстве.

«А все правительство Ростовской области можно посмотреть?», — пошутил стендапер.

Сама Лиман поняла юмор даже парировала резиденту в Instagram, как позже писали СМИ. Но некоторые представители ростовской власти всерьез обиделись на юмориста.

Среди них был депутат городской думы Анатолий Котляров, который предложил администрации Ростова подать на Павла Волю в суд, пишет Ридус.