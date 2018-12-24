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Шнуров и Собчак поматерились друг на друга в стихах

Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись стихами в отношении друг друга, пишет РИА Новости. Обе звезды из Санкт-Петербурга выложили свои матерные творения в Instagram.

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram

Первым отметился лидер группировки «Ленинград», который решил зарифмовать свое отношения к слухам по поводу возможного расставания Ксении Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. В своем стихе Шнуров заявил, что бывшая кандидат в президенты России сама знакомит публику с подробностями своей интимной жизни, а затем «жалуется» на излишние внимание к своей персоне.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Собчак решила ответить музыканту, также используя мат в стихах. И жестко прошлась по тем, кто пристально следит за ее личными делами.

Ранее в сети обсуждались снимки Ксении Собчак и Максима Виторгана, на которых пара изображена без колец. По этом поводу телеведущая написала:

Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто.

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