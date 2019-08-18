Шоу-дива Ляйсан Утяшева перестала скрывать лица своих милых детей

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева и ее муж — шоумен, телеведущий и актер Павел Воля — воспитывают двух совместных детей. До последнего момента осторожная мама оберегала их от посторонних глаз.

Долгое время родители предпочитали вообще не показывать дочь Софию и сына Роберта в соцсетях, но в сейчас пара все чаще стала делать исключения из этого правила.

На днях Ляйсан показала в Instagram ролик об отдыхе, в котором не скрываются лица детей.

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже. Строим песочные замки, каждый день надо обязательно больше, чем вчера. Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем луну, сидим под звездами и долго разговариваем», — написала она.

Видео с детьми собрало более 800 тыс. просмотров и тысячу умилительных комментариев.