Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт

Шоу-дива Ляйсан Утяшева перестала скрывать лица своих милых детей

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая проекта «Танцы» Ляйсан Утяшева и ее муж — шоумен, телеведущий и актер Павел Воля — воспитывают двух совместных детей. До последнего момента осторожная мама оберегала их от посторонних глаз.

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
опубликовано на lubopytnosti.ru/

Долгое время родители предпочитали вообще не показывать дочь Софию и сына Роберта в соцсетях, но в сейчас пара все чаще стала делать исключения из этого правила.

На днях Ляйсан показала в Instagram ролик об отдыхе, в котором не скрываются лица детей.

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже. Строим песочные замки, каждый день надо обязательно больше, чем вчера. Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем луну, сидим под звездами и долго разговариваем», — написала она.

Видео с детьми собрало более 800 тыс. просмотров и тысячу умилительных комментариев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость