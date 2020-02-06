Шоумен из Алтайского края пытался покорить даму с восьмым размером на «Давай поженимся»

5 февраля на Первом канале вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», где в качестве жениха принял участие мужчина из Алтайского края — 36-летний Сергей, представившийся ведущим свадеб и журналистом. Он попытался покорить сердце невесты взвешиванием, комплиментами и пирожками.

Уроженец Алтайского края был третьим кандидатом на руку и сердце 48-летней невесты Екатерины. Знакомясь с невестой, Сергей сразу сделал массу комплиментов достоинствам дамы:

«"Позволь насладиться твоей красотой, пышными формами восьмого размера! А что для нас означает восьмой размер? Это бесконечность, знак бесконечности твоей искренности, твоей красоты и твоих настоящих чувств и эмоций! Я восхищен тобой», — говорил Сергей.

Фрагмент программы «Давай поженимся» Скрин с видео «Первого канала»

В анкете жениха говорилось, что он мечтает заработать на квартиру в Москве и гордится умением выживать на 25 тысяч рублей в месяц. Сергей признался, что является поклонником женщин с аппетитными формами. Также зрителям рассказали о личной жизни жениха:

«Сергей 5 лет морочил голову возлюбленной, обещая жениться. В итоге променял ее на гастрольный тур по деревням Алтайского края».

«Что это за клоун?» — оценил костюм Сергея один из его соперников за кулисами.

Жених из Алтайского края на «Давай поженимся» Скрин с видео «Первого канала»

Жених сообщил, что его любовная история с ведущей местной телекомпании гремела на весь регион. Он влюбился в девушку на экране. Однако через несколько лет отношений из-за карьерных разногласий влюбленные расстались.

Алтайский жених приготовил невесте «необыкновенный», по его словам, сюрприз — игру «Большая любовь». Они с Екатериной вместе взвесились с целью выдержать цифру в 210 кг. До назначенной «нормы» не хватило 1 кг, и тогда жених начал кормить невесту «сибирскими пирожками». Они обнимались на весах и ели.

Ведущие и подруги невесты обсудили алтайского жениха и решили, что он «подозрительный», амбициозный, умеет себя подавать. Однако невеста предпочла Сергею другого.