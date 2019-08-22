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Шпагат и голос: скандальная балерина рассказала о романе на Мальдивах

«Королева шпагатов» Анастасия Волочкова заявила, что состояла в отношениях с народным артистом России Николаем Басковым — вопреки слухам об инсценировке романа ради пиара, сообщает StarHit.

Растяжка Анастасии Волочковой.
Растяжка Анастасии Волочковой.
instagram.com/volochkova_art

По словам Волочковой, в 2013 году она провела романтический отпуск с Басковым на Мальдивах за его счет: «Мы действительно любили друг друга. Такого отдыха в моей жизни никогда не было».

Балерина до сих пор вспоминает тот период своей жизни: «Был роман у меня с Николаем Басковым, был, что бы ни говорили».

Ранее Волочкова неоднократно рассказывала о романе с неким мужчиной, имени которого не называла, пишет polit.ru. Однако в «Вечернем шоу» на «Русском Радио» балерина заявила, что сейчас она одинока, а ее приоритетом является творчество.

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