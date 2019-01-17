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Шукшина рассказала, какой гонорар получила ее дочь за ложь о матери

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко получила за участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале два млн рублей. Об этом Мария сообщила на своей странице в Instagram.

Встреча Виктора Томенко с Марией Шукшиной и Антоном Собяниным.
Встреча Виктора Томенко с Марией Шукшиной и Антоном Собяниным.
altairegion22.ru.

«Мало кто может отказаться от тех огромных денег, которые платят каналы всем участникам программы. Я знаю, что я говорю, мне самой предлагали суммы с шестью нулями, но я никогда не буду участвовать в этом мракобесии, и никогда не пойду на сделку с совестью, в отличие, к сожалению, от моих родственников», — написала Мария Шукшина.

В программе дочь обвинила мать в предательстве.

Шукшина отметила, что не будет оправдываться публично, пишет ura.ru. И предложила законодательно запретить подобные программы.

«Надо законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны, и не важно, известные это люди или нет», — отметила актриса.

«Если мы это уберем из эфира, то очень надеюсь, получим более здоровое общество», — уверена актриса.

Между тем шеф-редактор выпуска «Пусть говорят» в интервью «Газете.Ru» заявил, что претензии актрисы необоснованны.

«Бедной матери проще придумать для себя такое объяснение, что ребенка соблазнили какими-то фантастическими суммами, чем задуматься о реальном положении дел и услышать крик отчаянья собственного ребенка», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что Анна использовала телеэфир как «трибуну, чтобы быть понятой».

Ранее Шукшина рассказала о расценке звезд за участие в программе Малахова. Ей лично предлагали 15 млн рублей.

«По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла… Но ходить на это мракобесие — себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу», — написала Мария.

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